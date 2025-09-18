Detuvieron a una mujer por narcomenudeo en Despeñaderos

Tras un allanamiento que llevó adelante la Fuerza Policial Antinarcotráfico, fue detenida una mujer de 28 años que vendía drogas al menudeo en la localidad de Despeñaderos.

El operativo se desarrolló en calle Rivera Indarte al 400 y se logró el secuestro de varias dosis de marihuana, plantas de cannabis sativa, dinero y otros elementos de interés para la causa.

Según pudo conocerse, en el domicilio habitaba la acusada junto con su familia y estaba cerca de la Terminal de Ómnibus.

En la causa, tomó intervención la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno y se ordenó la remisión de lo secuestrado y el traslado de la sospechosa.