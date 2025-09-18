El bebé que dejó de respirar y la reacción que cambió la historia

Villa Gardino
El bebé que dejó de respirar y la reacción que cambió la historiaUn niño de tres meses sufrió broncoaspiración y fue salvado por dos policías que llegaron tras un llamado desesperado al 911.
La desesperación se apoderó de una vivienda de Villa Giardino cuando un bebé de tres meses dejó de respirar a causa de una broncoaspiración. La madre, en estado de shock, logró comunicarse con el 911. Minutos después llegaron la sargento primero Gabriela González y la sargento Maricel Barrera, quienes se enfrentaron a una escena límite.
Mientras una de las uniformadas aplicaba maniobras de reanimación, la otra contenía a la madre que observaba la lucha por recuperar la respiración del pequeño. En un instante decisivo, el niño expulsó mucosidad y saliva que le obstruían las vías respiratorias. Su llanto fue el alivio esperado: la vida le había ganado a la angustia.
Tras estabilizarlo, el bebé fue trasladado al Centro de Salud Juana Micono y luego derivado al Hospital Domingo Funes, donde continuó bajo control médico. El episodio quedó grabado en la memoria de los vecinos como una muestra de temple y profesionalismo.
Este jueves, el intendente Jorge Soria, acompañado por el secretario de Gobierno Guillermo Palma, recibió a las dos policías en el municipio. En un acto sencillo pero emotivo, agradeció el gesto en nombre de la comunidad y subrayó el valor del compromiso humano en las fuerzas de seguridad.
“Lo que hicieron no solo salvó una vida, también reafirmó el rol que deben tener quienes visten un uniforme: estar preparados para actuar con profesionalismo y empatía”, expresó el mandatario municipal.
El reconocimiento a las suboficiales se convirtió en un símbolo de esperanza y en un recordatorio de que, en cuestión de segundos, una reacción decidida puede cambiarlo todo.