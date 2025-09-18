El bebé que dejó de respirar y la reacción que cambió la historia

La desesperación se apoderó de una vivienda de Villa Giardino cuando un bebé de tres meses dejó de respirar a causa de una broncoaspiración. La madre, en estado de shock, logró comunicarse con el 911. Minutos después llegaron la sargento primero Gabriela González y la sargento Maricel Barrera, quienes se enfrentaron a una escena límite.

Mientras una de las uniformadas aplicaba maniobras de reanimación, la otra contenía a la madre que observaba la lucha por recuperar la respiración del pequeño. En un instante decisivo, el niño expulsó mucosidad y saliva que le obstruían las vías respiratorias. Su llanto fue el alivio esperado: la vida le había ganado a la angustia.

Tras estabilizarlo, el bebé fue trasladado al Centro de Salud Juana Micono y luego derivado al Hospital Domingo Funes, donde continuó bajo control médico. El episodio quedó grabado en la memoria de los vecinos como una muestra de temple y profesionalismo.

Este jueves, el intendente Jorge Soria, acompañado por el secretario de Gobierno Guillermo Palma, recibió a las dos policías en el municipio. En un acto sencillo pero emotivo, agradeció el gesto en nombre de la comunidad y subrayó el valor del compromiso humano en las fuerzas de seguridad.

“Lo que hicieron no solo salvó una vida, también reafirmó el rol que deben tener quienes visten un uniforme: estar preparados para actuar con profesionalismo y empatía”, expresó el mandatario municipal.

El reconocimiento a las suboficiales se convirtió en un símbolo de esperanza y en un recordatorio de que, en cuestión de segundos, una reacción decidida puede cambiarlo todo.