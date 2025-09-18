Grave: Estudiante amenazó con un cuchillo a profesora y compañero en Las Varillas

Un episodio de violencia escolar generó preocupación este miércoles por la tarde en la ciudad de Las Varillas. Según informaron fuentes policiales, una profesora denunció que, mientras se desarrollaba una clase de educación física en un predio ubicado en la esquina de calle Las Heras y Chaco, un alumno habría amenazado con un arma blanca a uno de sus compañeros y a ella misma.

Ante la gravedad de la situación, el procedimiento fue remitido a la Unidad Judicial de Las Varillas, donde se labraron las actuaciones correspondientes. Las autoridades educativas y judiciales trabajan para esclarecer lo sucedido y determinar las medidas a seguir.