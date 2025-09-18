Hackearon la cuenta de Facebook de una víctima de femicidio y apuntan al asesino

La cuenta de Facebook de una víctima de femicidio fue «hackeada» en los últimos días y la familia de la víctima apunta al asesino, quien se encuentra cumpliendo condena en la cárcel. El hecho ocurrió en San Juan, el crimen aconteció a hace siete años y todas las sospechas se posan sobre Esteban Pacheco, el femicida condenado por el femicidio o alguien de su entorno.

El perfil de Leila Rodríguez volvió a activarse esta semana y se publicaron varios fotos.

«Todos los días sufrimos la pérdida de nuestras hijas y que vengan ahora y hagan esto es tremendo. Que me escriban y me digan que mi hija está en línea es muy doloroso, porque hasta hoy la sigo esperando. Es una mezcla de rabia, bronca y asco. Necesitamos tranquilidad»; expresó la madre de la víctima.

Se abrió una investigación a cargo de la justicia para determinar si el asesino está involucrado en la maniobra.