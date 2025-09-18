Hallaron a la joven desaparecida en la casa de su novio en Córdoba: quedó detenido

La joven que era buscada desde barrio Héroes de Malvinas fue ubicada por la Policía en la vivienda de su novio, quien tenía una restricción judicial vigente y quedó detenido.

La Policía de Córdoba informó que lograron dar con la mujer que había sido reportada como desaparecida en barrio Héroes de Malvinas. El operativo terminó en barrio Ciudad Evita, donde se encontraba en la vivienda de su pareja.

El hombre fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la justicia por incumplir una orden de restricción judicial. La mujer se encuentra en resguardo y bajo seguimiento de las autoridades.