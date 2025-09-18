Horror: Cayó un pedófilo que hacía contenidos sexuales en Villa María

Un allanamiento se llevó adelante en las últimas horas y terminó con la detención de un joven de 17 años acusado de producir material de abuso sexual infantil. El operativo se concretó en la ciudad de Villa María, trascendió que se secuestraron imágenes que tienen a menores como protagonistas y que se dispuso el traslado del adolescente al Complejo Esperanza.

La causa recayó en la Fiscalía Múltiple Nº 3, a cargo del fiscal René Emilio Bosio, y se ordenó un procedimiento en un domicilio ubicado en el barrio San Martín por el delito de «producción y tenencia y material de abuso sexual infantil». Del mismo, participaron la Unidad de Ciber Delitos de la Policía Judicial de Córdoba y la Policía de la Provincia.

Las pesquisas comenzaron tras un reporte del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, en el marco de convenios de colaboración con Missing Children, Interpol y fiscalías generales de la Argentina.

Asimismo, se conoció que una de las víctimas pertenecería al núcleo familiar del detenido.

En simultáneo, se realizan pericias para determinar el alcance de las imágenes y las redes o plataformas mediante las cuales se distribuía el material con fines pornográficos que involucraba a menores.