Megaoperativo policial: 13 detenidos por robos y extorsiones en Córdoba

Un total de trece personas fueron detenidas en el marco de una investigación por múltiples robos y extorsiones en la provincia de Córdoba. Los operativos estuvieron a cargo de la Departamental Tercero Arriba y se desarrollaron en distintas localidades, incluyendo Río Tercero y Corralito.

De acuerdo con lo informado, los acusados habrían participado en hechos de arrebatos en la vía pública, robos a comerciantes y delitos contra vehículos mediante el uso de inhibidores de alarmas o ganzúas.

En los allanamientos, la policía secuestró dos automóviles, dinero en efectivo, una notebook, pinzas, corta pernos y otras herramientas utilizadas para cometer ilícitos.

Las detenciones se concretaron de manera simultánea en distintos puntos, lo que permitió desarticular a las bandas que operaban en forma organizada. Fuentes policiales señalaron que varios de los implicados cuentan con antecedentes penales.