Nueva Córdoba: Un limpiavidrios fue detenido tras herir a otro con un cuchillo

Un limpiavidrios fue detenido ayer a la tarde luego de haber atacado a otro con un cuchillo en el centro de Córdoba. El hecho ocurrió en la esquina de La Cañada y Boulevard San Juan y trascendió que el atacante intentó darse a la fuga y lanzó el arma blanca al cauce del arroyo.

El hecho comenzó por una discusión entre dos sujetos y rápidamente fue escalando en violencia.

En un determinado momento, uno de los limpiavidrios sacó un cuchillo e hirió al otro de una puñalada.

Los efectivos policiales llegaron al lugar alertados por la pelea y en un intento por evadir a los uniformados, el agresor arrojó el arma blanca al cauce de La Cañada, pero fue rápidamente aprehendido por el personal actuante. El cuchillo fue recuperado minutos después gracias a la colaboración del personal de los bomberos.

Mientras tanto, la víctima fue asistida por un servicio de emergencias, que le diagnosticó politraumatismos y una herida cortante en el omóplato izquierdo, sin requerir su traslado a un centro de salud.