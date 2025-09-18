Operativo en avenida Colón por advertencia de bomba en el colegio Carbó

Esta tarde hubo una amenaza de bomba en el colegio Alejandro Carbó, ubicado en avenida Colón 951 de la ciudad de Córdoba. Un llamado telefónico alertó sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo dentro del establecimiento educativo.

De inmediato, personal policial se trasladó al lugar junto a la Brigada de Explosivos, que aplicó el protocolo de seguridad y evacuó preventivamente la zona. Tras una inspección completa, se confirmó que no había ningún dispositivo y que se trataba de una falsa advertencia.

Desde la Policía de Córdoba recordaron que el número 911 es de uso exclusivo para emergencias y remarcaron que realizar falsas denuncias constituye un delito.