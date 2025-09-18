Operativo en avenida Colón por advertencia de bomba en el colegio Carbó

Falsa amenaza
Operativo en avenida Colón por advertencia de bomba en el colegio CarbóUn llamado al 911 movilizó un operativo en avenida Colón, pero la Brigada de Explosivos descartó la presencia de artefactos.
Esta tarde hubo una amenaza de bomba en el colegio Alejandro Carbó, ubicado en avenida Colón 951 de la ciudad de Córdoba. Un llamado telefónico alertó sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo dentro del establecimiento educativo.
De inmediato, personal policial se trasladó al lugar junto a la Brigada de Explosivos, que aplicó el protocolo de seguridad y evacuó preventivamente la zona. Tras una inspección completa, se confirmó que no había ningún dispositivo y que se trataba de una falsa advertencia.
Desde la Policía de Córdoba recordaron que el número 911 es de uso exclusivo para emergencias y remarcaron que realizar falsas denuncias constituye un delito.