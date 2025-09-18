Operativos en nueve ciudades dejaron diez detenidos y armas secuestradas

Entre los aprehendidos había tres menores y un hombre con pedido de captura vigente. Se secuestraron vehículos, un arma blanca y una réplica de arma de fuego.

Durante distintos procedimientos realizados en Río Cuarto, General Cabrera, Villa Nueva, Villa Huidobro, Santa Rosa de Calamuchita, Arroyito, Villa María, Coronel Moldes y Malagueño, la Policía de Córdoba detuvo a diez personas vinculadas a diferentes delitos y contravenciones.

Entre los elementos incautados figuran una motocicleta, un automóvil, una réplica de arma de fuego con su cargador y un arma blanca, además de otros objetos de interés para la causa.

Uno de los detenidos estaba siendo buscado por la Justicia. Las actuaciones quedaron a disposición de los magistrados intervinientes en cada jurisdicción.