Operativos en nueve ciudades dejaron diez detenidos y armas secuestradas

Córdoba
Operativos en nueve ciudades dejaron diez detenidos y armas secuestradasLa Policía llevó a cabo procedimientos en nueve ciudades del sur provincial donde aprehendió a diez personas, entre ellas tres menores y un buscado por la Justicia. Se secuestraron vehículos, un arma blanca y una réplica de arma de fuego.
Entre los aprehendidos había tres menores y un hombre con pedido de captura vigente. Se secuestraron vehículos, un arma blanca y una réplica de arma de fuego.
Durante distintos procedimientos realizados en Río Cuarto, General Cabrera, Villa Nueva, Villa Huidobro, Santa Rosa de Calamuchita, Arroyito, Villa María, Coronel Moldes y Malagueño, la Policía de Córdoba detuvo a diez personas vinculadas a diferentes delitos y contravenciones.
Entre los elementos incautados figuran una motocicleta, un automóvil, una réplica de arma de fuego con su cargador y un arma blanca, además de otros objetos de interés para la causa.
Uno de los detenidos estaba siendo buscado por la Justicia. Las actuaciones quedaron a disposición de los magistrados intervinientes en cada jurisdicción.