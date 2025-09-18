Controles en rutas de Córdoba

Operativos en Punilla: detuvieron a cuatro hombres en controles de la Caminera

Dos de los aprehendidos tenían pedidos de captura vigentes. También se secuestraron tres vehículos y otros elementos de interés.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
jueves, 18 de septiembre de 2025 · 13:42

En una serie de controles desplegados por la Policía Caminera, cuatro hombres fueron detenidos en puestos ubicados en Cruz Alta, Molinari, Serrezuela y Lucio V. Mansilla.

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron una camioneta, dos automóviles y diversos elementos vinculados a diferentes delitos. Entre los detenidos, dos eran buscados por la Justicia.

Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes en cada jurisdicción.

Comentarios