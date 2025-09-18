Piden ayuda para localizar a Bárbara Rampulla, de 18 años

La Fiscalía solicita colaboración para encontrar a Bárbara Abigail Rampulla, de 18 años, vista por última vez en barrio Héroes de Malvinas el 11 de septiembre. Vestía una remera de Belgrano, short negro y zapatillas oscuras, y llevaba un bolso y una mochila.

La joven mide 1,55 metros, es de contextura delgada, piel trigueña y cabello castaño oscuro hasta el pecho. Tiene un tatuaje pequeño con el signo de Tauro en la muñeca y un lunar cerca del ombligo, en el costado izquierdo.

Toda información puede brindarse en la Unidad Judicial 6, teléfono 4481000 interno 34101, o en Lagunilla 3179, barrio Matienzo, ciudad de Córdoba.