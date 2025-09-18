Piden ayuda para recuperar una moto robada en Villa Carlos Paz

Una familia que habita en el barrio Santa Rita de Villa Carlos Paz denunció el robo de una moto en horas de la madrugada y pide ayuda para recuperarla. Se trata de una Honda XR Tornado de color blanca que fue sustraída de una vivienda cercana a la calle Medrano y trascendió que los delincuentes rompieron un candado.

Se presume que ocurrió entre 1 y las 5.30 horas de este jueves 18 de septiembre y trascendió que el rodado tiene dominio A237HVQ.

Los damnificados apelan a la solidaridad de los vecinos y comenzaron una intensa búsqueda para recuperar la moto.

Para aportar cualquier dato, contactarse al 3541-336636.