Una moto robada en Córdoba fue recuperada en un control en Cosquín

Un operativo de control preventivo realizado en Cosquín terminó con el hallazgo de una motocicleta robada y la detención de su conductor. El procedimiento ocurrió este martes por la mañana, cuando efectivos policiales interceptaron a un hombre de 27 años que se desplazaba en una Corven Triax 150.

Al verificar los datos del rodado, el sistema policial confirmó que la moto tenía pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad Judicial N° 9 de la ciudad de Córdoba. De inmediato se dispuso el traslado del joven a la sede policial y el secuestro del vehículo.

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín tomó intervención en la causa y ordenó las actuaciones correspondientes.