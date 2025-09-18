Una pareja vendía drogas en la casa donde estaban sus hijos pequeños

Una pareja fue detenida por vender droga en la casa que compartía con sus dos hijos menores. Se llevó adelante un allanamiento en tres domicilios ubicados en La Calera y se secuestraron varias dosis de estupefacientes y dinero en efectivo.

Tras una denuncia anónima, comenzó una investigación a cargo del personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

En un domicilio del pasaje Almirante Brown de barrio La Isla, se logró la aprehensión de un hombre de 35 años y una mujer de 20, quienes tenían en su poder cocaína y marihuana, semillas de cannabis sativa, tres balanzas digitales y alrededor de $706.700.

Los detenidos son reincidentes y tiene un prontuario penal por antecedentes por robo (2016) y narcotráfico (2018).

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno de la ciudad de Córdoba ordenó el traslado del hombre, mientras que a la mujer se le otorgó el arresto domiciliario para que pueda cuidar de sus hijos.