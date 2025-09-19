Accidente en Alta Córdoba: una camioneta embistió a una moto y derribó un poste

Un fuerte accidente alteró la calma de la mañana en el barrio Alta Córdoba, cuando una camioneta Ford Ranger perdió el control y terminó impactando contra un poste de alumbrado público y un árbol en la intersección de Calderón de la Barca y Tucumán.

Según relató el conductor del vehículo, todo comenzó en la esquina de General Paz, donde intentó esquivar a una motociclista que circulaba por la zona. Esa maniobra lo desestabilizó y, a tan solo una cuadra, se produjo la violenta colisión.

Noticias Relacionadas Tragedia en las Altas Cumbres: un hombre murió tras caer con su auto por un barranco

El estruendo alarmó a los vecinos, que rápidamente salieron a la calle.

La motociclista, una joven que sufrió heridas de consideración, necesitaba atención médica urgente. Sin embargo, los presentes denunciaron que la ambulancia demoró en llegar. “Estamos a cinco minutos del centro y llevamos más de 40 minutos esperando. Es inadmisible”, sostuvo un vecino indignado.

Los habitantes de Alta Córdoba señalan que este cruce se ha convertido en un punto crítico, con choques frecuentes que generan miedo e impotencia. Reclaman desde hace años la instalación de semáforos o lomos de burro que obliguen a los vehículos a reducir la velocidad.