Alerta en Carlos Paz por un hombre que deambula en la puerta de los colegios

La presencia de un misterioso hombre en las inmediaciones de dos colegios secundarios encendió las alarmas en la ciudad de Villa Carlos Paz. Padres y directivos contaron que hace varios días que el sujeto es divisado en las inmediaciones del Instituto Remedios de Escalas de San Martín (IRESM) y el Instituto Cristo Obrero, donde habría intentado establecer contacto con algunos estudiantes.

De acuerdo a la información que pudo conocer EL DIARIO, incluso habría realizado comentarios inapropiados a algunos menores.

El caso ha provocado conmoción entre la comunidad educativa, sostienen que el hombre se muestra bajo algún tipo de estupefaciente y que en algunas ocasiones, se arrojó al piso y pidió ayuda a los alumnos.

La situación ha sido denunciada ante la Policía y también tomó intervención el personal del área de Seguridad VCP. «Cuando los chicos pasan, se tira al piso y así intenta tener algún tipo de acercamiento. Estamos preocupados porque hace varios días que merodea los colegios y no sabemos qué intenciones tiene»; informaron los padres.

En las últimas horas, se viralizaron fotos y videos que lo muestran en las inmediaciones de «La Casa de Casper».