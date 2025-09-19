Amenazaron a una mujer con una navaja y cayeron en Ciudad Evita

Córdoba capital
Amenazaron a una mujer con una navaja y cayeron en Ciudad EvitaUna mujer fue amenazada en la vía pública; los jóvenes escapaban en una moto robada que terminó secuestrada junto al arma blanca
Una mujer vivió momentos de tensión anoche en barrio Ciudad Evita cuando fue abordada por tres adolescentes que la intimidaron con una navaja para robarle sus pertenencias.
La víctima alertó a la Policía y de inmediato se montó un operativo que permitió interceptar a los jóvenes, quienes intentaban escapar a bordo de una motocicleta que registraba pedido de secuestro por robo.
Durante el procedimiento, los efectivos lograron reducirlos y secuestrar tanto el rodado como el arma blanca utilizada en la amenaza.
La mujer no sufrió lesiones físicas y pudo radicar la denuncia correspondiente en sede policial. Los menores quedaron a disposición de la justicia, que deberá determinar los pasos a seguir.