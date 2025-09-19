Brote de triquinosis en Córdoba: confirmaron 65 casos en seis localidades

El Ministerio de Salud de Córdoba declaró la alerta sanitaria tras detectar un brote de triquinosis que afecta a distintas localidades de la provincia. Hasta el momento, se notificaron 65 casos en Serrano, Río Cuarto, Alpa Corral, Wenceslao Escalante, Colonia Tirolesa y la ciudad de Córdoba.

Según el detalle oficial, 28 contagios corresponden a Serrano, 14 a Río Cuarto, 11 a Córdoba capital, 5 a Alpa Corral, 4 a Wenceslao Escalante y 3 a Colonia Tirolesa. De las personas afectadas, 10 debieron ser hospitalizadas, y actualmente un paciente permanece internado, mientras que el resto recibe tratamiento ambulatorio con buena evolución.

Noticias Relacionadas Clausuraron un matadero clandestino en Villa de Soto y la Justicia investiga

Las investigaciones epidemiológicas determinaron que parte de los brotes estarían vinculados al consumo de chacinados de elaboración casera —como salames y chorizos— provenientes de faenas familiares, mientras que otros contagios estarían relacionados con productos adquiridos en comercios.

Las autoridades sanitarias recordaron que la triquinosis se transmite por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida contaminada con el parásito Trichinella spiralis. Entre los síntomas más comunes se encuentran la fiebre, dolores musculares intensos, dolor de cabeza, hinchazón en los párpados, diarrea y vómitos.

El Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud de Córdoba, junto a Senasa, la Dirección de Fiscalización del Ministerio de Bioagroindustria, la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia y los municipios afectados, trabajan en las acciones de control y prevención.

Prevención