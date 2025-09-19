Cayó una banda que asolaba el interior de Córdoba: hay diez detenidos

Allanamientos en la capital cordobesa
Cayó una banda que asolaba el interior de Córdoba: hay diez detenidosLos operativos permitieron aprehender a los implicados y secuestrar elementos vinculados a los delitos.
Tras una serie de operativos que se realizaron durante los últimos días, se logró desarticular una banda delictiva que estaría detrás de varios hechos ocurridos en las localidades de Corralito y Río Tercero. Se detuvo a diez hombres oriundos de la ciudad de Córdoba que operaban en el interior provincial y están acusados de robos, extorsión y coacción.
Los procedimientos se concretaron en los barrios Yapeyú, General Bustos, Patricios y Estación Flores.
Se les imputa los presuntos delitos de robo calificado en banda y poblado, hurto calificado por el uso de inhibidor y ganzúa, extorsión y coacción, y robo en grado de tentativa. Además, se secuestraron dinero en efectivo, vehículos, computadoras, prendas de vestir y herramientas, entre otros elementos.
Tanto los detenidos como lo incautado fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la justicia.