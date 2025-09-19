Clausuraron un matadero clandestino en Villa de Soto y la Justicia investiga

Un allanamiento en la localidad cordobesa de Villa de Soto dejó al descubierto un caso de faenamiento clandestino en el que se encontraron animales en condiciones insalubres y distintos elementos vinculados a esta práctica ilegal. El procedimiento se realizó en el domicilio de un hombre mayor de edad, en el marco de la Ley 10.326.

Durante el operativo, efectivos policiales con apoyo de la Patrulla Rural y personal de la Municipalidad secuestraron pollos faenados, una balanza digital, una olla de hierro, un cuchillo, un rifle y una pistola de aire comprimido. Además, en la inspección se detectaron gallineros y cabras en pésimas condiciones de higiene y mantenimiento, lo que reforzó la gravedad de la situación.

Si bien por el momento no se registraron detenciones, se labraron las actuaciones correspondientes y será la Justicia la que defina los próximos pasos en la investigación.