Consternación por la muerte de una querida vecina de Villa Carlos Paz

Un profundo dolor causó en la ciudad de Villa Carlos Paz el fallecimiento de Alicia Juárez de Martínez Franco, un conocida vecina y corredora inmobiliaria que perdió la vida en las últimas horas.

Sus restos son velados durante este viernes 19 de septiembre en la Sala Zafiro de la Empresa Brandalise (General Paz 323) y serán inhumados a las 14 horas en el Cementerio Parque del Sol.

La noticia provocó una honda tristeza en la ciudad y las redes sociales se llenaron de emotivos mensajes para despedirla.

Fue fundadora de la firma Inmobiliaria Martínez Franco, socia fundadora de la Asociación Inmobiliaria y una destacada corredora inmobiliaria que atestiguó el crecimiento de Villa Carlos Paz.

Su hija, la abogada Fernanda Martínez Franco escribió: «Saludamos con amor a nuestra querida madre y abuela Alicia Juárez de Martínez Franco en su partida a la casa del padre celestial».