Detuvieron a cinco personas por robos tipo “levantaportones” en Río Cuarto y Villa María

La Policía de Córdoba informó que en las últimas horas se desarrollaron operativos en las ciudades de Río Cuarto y Villa María, que concluyeron con la detención de cinco personas vinculadas a distintos delitos.

De acuerdo con el parte oficial, los procedimientos permitieron esclarecer hechos relacionados con la modalidad conocida como “levanta portones”, además de casos de hurto y otros ilícitos en la zona.

En el marco de las detenciones, los efectivos secuestraron una réplica de arma de fuego, una suma de dinero en efectivo, una motocicleta y otros elementos de interés para las investigaciones judiciales.

Las actuaciones fueron puestas a disposición de la justicia, mientras la Policía remarcó que estos procedimientos se inscriben en las acciones preventivas y de control que se realizan en todo el territorio provincial.