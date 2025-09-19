Investigan cómo se produjo el trágico accidente en las Altas Cumbres

Una serie de pericias se iniciaron para tratar de determinar cómo se produjo el trágico accidente que terminó con la vida de un hombre en las Altas Cumbres. El hecho se produjo este viernes 19 de septiembre a la altura del kilómetro 26 de la Ruta Provincial 34, cerca del Paraje Río de los Sauces, y trascendió que la víctima se trasladaba a bordo de un vehículo que se salió de la calzada y cayó por un barranco.

El rodado terminó en el fondo de un precipicio de 150 metros de profundidad, mientras que los restos del conductor (que salió despedido del habitáculo) fueron encontrados a 40 metros de profundidad y sin signos vitales.

El personal de la Policía Caminera se hizo presente en el lugar y encontró un guardarrail destruido, ropa y un bolso en la zona.

De acuerdo a las informaciones que se conocieron, las condiciones climáticas eran óptimas al momento del accidente, por lo que se descartan que factores meteorológicos hayan provocado la tragedia.

Se desplegó un operativo con participación de efectivos policiales, los bomberos voluntarios, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo y el ETAC. La víctima sería oriunda de otra provincia y se cree que se trasladaba desde Córdoba hacia Traslasierra, posiblemente con destino final en la región de Cuyo. Un equipo especializado trabaja en el lugar para identificar al fallecido, recuperar el rodado y descartar la presencia de otras personas involucradas.