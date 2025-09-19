Le dieron 14 años de prisión por matar a balazos a un joven en una pelea

La Cámara Quinta del Crimen de Córdoba condenó a 14 años de prisión a Tomás Romero por el homicidio de Ever González, ocurrido en medio de una disputa registrada en julio del 2023 en el barrio General Urquiza de Córdoba. El enfrentamiento se había desatado por diferencias entre dos familias.

El condenado tiene 22 años y fue encontrado culpable de los delitos de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego y de amenazas calificadas por el uso de un arma.

Según pudo conocerse, Romero le disparó a González dentro de un Chevrolet Corsa mientras la víctima estaba acompañada de un testigo que presenció la secuencia y aportó datos claves.

Durante el juicio, también fueron juzgados Tobías Lautaro Romero (21), hermano del homicida, quien recibió una condena de un año y ocho meses de prisión de ejecución condicional por amenazas calificadas. En tanto, su madre fue absuelta del delito de amenaza simple en un proceso que estuvo caracterizado por los cruces entre los familiares de la víctima y los acusados.