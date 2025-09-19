Operativo en La Falda dejó detenidos, allanamientos y más de 20 motos secuestradas

Un amplio operativo de seguridad se desplegó este jueves en la ciudad de La Falda como parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. Participaron la Guardia de Infantería, el Escuadrón Motorizado Enduro, personal de la Guardia Local, efectivos de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad y recursos de la Departamental Punilla Norte.

Los controles incluyeron puestos vehiculares en la ruta y en distintos barrios, donde se inspeccionaron autos, motocicletas, personas en circulación, comercios, talleres mecánicos y concesionarias. Además, se realizaron allanamientos en los que se secuestraron elementos vinculados a causas en investigación.

El procedimiento arrojó como resultado la detención de tres hombres por delitos en curso, entre ellos uno con pedido de captura por asociación ilícita y otro con paradero vigente por causas judiciales. También se secuestraron dos motocicletas con pedido de secuestro y otras 18 por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana.

El despliegue fue supervisado por el director de la Departamental Punilla Norte, comisario inspector José Santos Vega, y se prevé que los operativos continúen en diferentes horarios, tanto diurnos como nocturnos.