Rescatan aves silvestres en cautiverio en Jesús María

Jesús María. La Policía Ambiental de Córdoba, junto con la Patrulla Rural de la Policía provincial, secuestró 17 aves silvestres que permanecían en cautiverio en una vivienda de Jesús María. El procedimiento se concretó tras una denuncia que alertaba sobre la tenencia ilegal de fauna.

El operativo incluyó la inspección de dos domicilios denunciados, aunque solo uno arrojó resultado positivo. Allí los inspectores encontraron tres reinamoras, tres cardenales comunes, tres jilgueros, tres corbatitas, una cabecita negra y un piquito de oro. Además, se incautaron 15 tramperos y 19 jaulas utilizadas para la captura y retención de las especies.

“El trabajo de nuestros inspectores permitió recuperar un total de 17 aves silvestres que estaban ilegalmente en cautiverio”, explicó Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental.

Desde el organismo recordaron que tanto la normativa nacional como provincial prohíben la tenencia, comercialización y transporte de fauna silvestre, por lo que se labró el acta correspondiente por infracción a la legislación ambiental vigente.

