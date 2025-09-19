Salió de la cárcel hace tres meses y lo detuvieron otra vez por narcotráfico en Laboulaye

Un hombre de 41 años fue detenido en la ciudad de Laboulaye durante un allanamiento realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), en el marco de una investigación por venta de drogas.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Mario de Bo al 100, barrio Atlético, donde además se secuestraron varias dosis de cocaína y elementos de interés para la causa.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, el detenido era integrante de una organización criminal desbaratada el 29 de agosto, cuando cinco personas (tres hombres y dos mujeres) fueron arrestadas en distintos operativos. En esa oportunidad, la FPA ejecutó cinco allanamientos en Laboulaye, cerró cuatro puntos de venta de droga y decomisó cocaína, marihuana, dinero, vehículos y un arma de fuego.

El hombre detenido este viernes tenía antecedentes por narcotráfico y había recuperado la libertad hacía apenas tres meses por una causa similar. Según la investigación, tras salir de prisión habría retomado sus vínculos con la organización dedicada a recibir drogas desde Río Cuarto y distribuirlas con la modalidad de delivery en distintos sectores de Laboulaye.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.