San Francisco: cayó un narco prófugo acusado de integrar una banda regional

Un hombre de 26 años fue detenido este viernes en San Francisco, acusado de integrar una banda narco que operaba en distintas localidades del este provincial.

El procedimiento, encabezado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, se desarrolló en una vivienda de calle Almafuerte al 400 de barrio Roca. Allí se incautaron 215 mil pesos y diversos elementos de interés para la investigación.

Según informaron fuentes judiciales, el detenido tenía pedido de captura vigente y formaba parte de una organización que comercializaba estupefacientes en San Francisco, Alicia y Las Varillas.

La investigación se vincula con un allanamiento realizado por la FPA el pasado 22 de agosto, en el que ya habían sido detenidas tres personas y se secuestraron 178 dosis de marihuana, 80 de cocaína, dos armas de fuego, municiones, dinero, una balanza digital, un automóvil y una motocicleta.

El detenido fue trasladado a sede judicial junto con las evidencias, bajo disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en San Francisco.