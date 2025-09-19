Secuestran marihuana, plantas de cannabis y cartuchos en Villa Cura Brochero

En el marco del Plan Estratégico del Ministerio Público Fiscal, efectivos del Equipo de Acciones Tácticas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron este viernes un operativo en la ciudad de Villa Cura Brochero, que culminó con la detención de un hombre y el secuestro de más de 1200 dosis de droga.

El procedimiento comenzó con controles preventivos sobre calle Presbítero Facundo Aguirre al 200, donde se interceptó a un hombre mayor de edad que se trasladaba en un automóvil. En la requisa, los agentes hallaron varias dosis de marihuana, dos cartuchos calibre 22 y el vehículo en el que circulaba.

Posteriormente, y con orden judicial, se efectuó un allanamiento en calle Pública esquina Deán Funes, en barrio Trencito. En el lugar se incautaron 1178 dosis de marihuana, seis plantas de cannabis sativa, 88 cartuchos calibre 22 y otros elementos vinculados a la investigación.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados a sede judicial, donde se labraron las actas correspondientes en el marco de la causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.