Seis detenidos en Córdoba gracias a alertas ciudadanas y el sistema de cámaras

En las últimas horas, agentes de Cordobeses en Alerta concretaron la detención de seis hombres en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, en procedimientos activados por las alertas del sistema de cámaras, comunicaciones de vecinos y patrullajes en la vía pública.

En Ampliación Empalme, un aviso dio cuenta de gritos que hacían presumir un robo en curso. Tras la intervención, un hombre fue aprehendido en calle Corrientes y Emilio Salgari, luego de sustraer una bicicleta del patio de una vivienda.

En Juniors, una notificación alertó sobre la manipulación de cableado subterráneo. Con apoyo de registro fílmico, la Policía detuvo a un hombre y secuestró cables y un cuchillo tipo serrucho.

En Ayacucho, una patrulla advirtió un intento de robo con motocicleta. Con el seguimiento del sistema de cámaras, se interceptó el rodado en calle República de Siria, logrando la detención de uno de los ocupantes y el resguardo del vehículo.

En Urca, un sujeto fue arrestado durante un patrullaje preventivo. Llevaba una réplica de arma de fuego, que había utilizado para amenazar a un joven y sustraerle su bicicleta y teléfono celular.

Finalmente, en Maipú 2ª Sección, dos hombres fueron sorprendidos robando cables. El operativo culminó con su aprehensión y el secuestro de una barreta, un serrucho y los elementos sustraídos.

Las actuaciones fueron puestas a disposición de la justicia.