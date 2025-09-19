Seis operarios heridos por una explosión en una fundición de Río Negro

Seis trabajadores resultaron heridos este viernes a raíz de una explosión registrada en la empresa Fundición Regina, ubicada en la provincia de Río Negro. Uno de ellos, un hombre de 62 años, sufrió quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo y permanece en estado crítico.

El hecho ocurrió durante la mañana, cuando los operarios se encontraban realizando tareas de premoldeado. La detonación provocó graves lesiones en la mayoría de los empleados que se encontraban en el lugar, quienes fueron trasladados de urgencia a la Clínica Central de Villa Regina.

De acuerdo con la información difundida por el portal Diario Río Negro, cuatro de los heridos debieron ingresar al quirófano por la gravedad de las lesiones. En tanto, otro trabajador sufrió heridas de menor consideración y algunos presentaron quemaduras en brazos y piernas.

La mayoría de los damnificados reside en la ciudad de Villa Regina, cabecera del departamento General Roca. En el lugar intervino la Fiscalía de turno, que investiga las circunstancias en que se originó el siniestro para determinar responsabilidades.