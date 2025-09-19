Tienen 15 años y los detuvieron con una navaja y una moto robada

Tres adolescentes de 15 años de edad fueron detenidos esta mañana en la ciudad de Córdoba con una moto robada y una navaja. El procedimiento se concretó en la Manzana 46 del barrio Ciudad Evita y se procedió al secuestro de una Zanella 125 cc, la cual registraba pedido de secuestro vigente de la justicia.

Según se informó, momentos antes, en calle Mariano Boedo al 2500, una mujer denunció que estos tres sujetos a bordo del rodado intentaron sustraerle sus pertenencias.

Luego de un operativo con seguimiento controlado, fueron aprehendidos en el sector y se ordenó su traslado a la sede policial junto con los elementos secuestrados y quedaron a disposición del magistrado interviniente.