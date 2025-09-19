Tragedia en las Altas Cumbres: un hombre murió tras caer con su auto por un barranco

Una tragedia ocurrió en la zona de las Altas Cumbres durante las primeras horas de este viernes, cuando un hombre murió tras despistar con su auto y caer por un barranco de casi 200 metros de profundidad en la ruta provincial E-34, a la altura del kilómetro 26, en el paraje Río de Los Sauces.

El siniestro fue advertido por efectivos de la Policía Caminera, quienes durante un patrullaje detectaron restos de ripio y huellas de frenadas sobre el asfalto. Al acercarse, encontraron un guardarraíl completamente destruido, ropa y un bolso que pertenecerían a la víctima. Esta escena encendió la alarma sobre un posible accidente.

Noticias Relacionadas Accidente en Alta Córdoba: una camioneta embistió a una moto y derribó un poste

Ante la situación, personal de Bomberos, el DUAR y el ETAC descendió por el barranco y localizó un automóvil Volkswagen totalmente destrozado a unos 200 metros de profundidad. A unos 40 o 50 metros de la ruta, sobre una base rocosa, se halló el cuerpo sin vida de un hombre, que habría sido despedido del vehículo durante la caída. En tanto, el vehículo continuó su recorrido por el barranco tras el impacto inicial, cayendo unos 150 metros adicionales hasta quedar destruido.

Según trascendió, la víctima sería oriunda de otra provincia y se trasladaba desde Córdoba hacia Traslasierra, posiblemente con destino final en la región de Cuyo. Un equipo especializado trabaja en el lugar para identificar al fallecido, recuperar el rodado y descartar la presencia de otras personas involucradas.

En el operativo intervino personal de la Departamental San Alberto, la Policía Caminera, Bomberos, el DUAR y el ETAC.