Tras varios robos, La Cumbre busca coordinar acciones entre Policía y guardia urbana

El intendente de La Cumbre, Pablo Alicio, mantuvo un encuentro con autoridades policiales para plantear su preocupación por los episodios ocurridos en los últimos días en la localidad.

De la reunión participaron el jefe de la Departamental Punilla Norte, comisario licenciado José Santos Vega; la jefa de zona, Romina Svetac; y el comisario Walter Díaz Rosales, responsable de la comisaría local.

Durante el encuentro, Alicio solicitó reforzar los controles en distintos sectores de la ciudad y puso a disposición la colaboración de la guardia urbana municipal para trabajar de manera coordinada en la prevención.

El jefe comunal subrayó la importancia de sostener un trabajo conjunto y permanente con la Policía para dar respuesta a la demanda de seguridad de los vecinos.