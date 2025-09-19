Tres detenidos en Río Cuarto: secuestraron un arma, un auto y una moto robada

Procedimientos en el sur provincial
Tres detenidos en Río Cuarto: secuestraron un arma, un auto y una moto robadaLa Policía de Córdoba realizó operativos en los que arrestó a tres personas, dos de ellas cuando intentaban escapar de los controles y otra con pedido judicial vigente.
La Policía de Córdoba informó que en las últimas horas se realizaron operativos en la ciudad de Río Cuarto que culminaron con la detención de tres personas y el secuestro de distintos elementos.
Según precisaron, dos de los aprehendidos intentaron darse a la fuga durante controles preventivos, mientras que el tercero era buscado por la justicia y fue arrestado en otro procedimiento.
En el marco de los operativos, los efectivos secuestraron un arma de fuego, un automóvil y una motocicleta con pedido de secuestro por robo.
Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente.