Tres detenidos en Río Cuarto: secuestraron un arma, un auto y una moto robada

La Policía de Córdoba informó que en las últimas horas se realizaron operativos en la ciudad de Río Cuarto que culminaron con la detención de tres personas y el secuestro de distintos elementos.

Según precisaron, dos de los aprehendidos intentaron darse a la fuga durante controles preventivos, mientras que el tercero era buscado por la justicia y fue arrestado en otro procedimiento.

En el marco de los operativos, los efectivos secuestraron un arma de fuego, un automóvil y una motocicleta con pedido de secuestro por robo.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente.