Un custodio de Cristina Kirchner mató a un ladrón que intentó robarle

Un custodio de Cristina Fernández Kirchner se resistió a un robo y mató a tiros al ladrón. El hecho ocurrió esta madrugada en el Camino del Buen Ayre y tuvo como protagonista al sargento Carlos Alberto Carranza, integrante de la Policía Federal, quien fue abordado por motochorros que lo sorprendieron cuando volvía a su hogar.

Según pudo conocerse, el uniformado volvía de cumplir funciones en el departamento de la ex presidenta en Constitución.

Carranza se identificó como policía y utilizó su pistola reglamentaria Bersa Thunder para repeler el ataque. Uno de los asaltantes falleció en el lugar, mientras que el otro logró escapar por un descampado al costado de la autopista.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigación N°6 del Departamento Judicial de San Martín, con intervención de la Comisaría 4° de José León Suárez y se analizarán las cámaras de seguridad .