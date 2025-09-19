Un joven fue herido en Güemes y la Policía busca testigos

La Fiscalía de Instrucción del Distrito Cuatro emitió un pedido de colaboración para dar con testigos que puedan aportar datos sobre un violento episodio ocurrido en barrio Güemes.

El hecho se registró el pasado 5 de julio, alrededor de las 2 de la madrugada, frente al ingreso del bar “Don”, ubicado en calle Achával Rodríguez 345. En esa ocasión, un joven resultó herido en una de sus piernas tras un altercado en el que habrían participado varios hombres.

De acuerdo con las descripciones aportadas, entre los agresores se encontraban un joven de unos 35 años, delgado, atlético, de 1,80 metros de altura, cabello corto pelirrojo y tez blanca, junto a otro hombre calvo, robusto, también de alrededor de 35 años y 1,70 metros de estatura.

Las personas que puedan brindar información deben comunicarse al teléfono 4481016 interno 34061, o acercarse a la Unidad Judicial N°4, ubicada en el Parque Sarmiento (Av. Presidente Julio Argentino Roca s/n, 1° piso).