Un niño de 5 años murió tras caer a una pileta en el patio de su casa

Una tragedia enlutó a la localidad de Saldán este viernes por la tarde. Un niño de 5 años perdió la vida tras caer a la pileta de su domicilio, ubicado en barrio Centro.

Según informaron fuentes policiales, el menor se encontraba jugando en el patio cuando, por causas que se investigan, terminó dentro de la piscina.

De inmediato, una vecina intentó auxiliarlo y minutos más tarde se sumó personal médico del Centro de Salud de Saldán, aunque los esfuerzos resultaron en vano. Los profesionales constataron el fallecimiento por aparente ahogamiento.

El hecho generó conmoción en la comunidad, que acompaña a la familia en este doloroso momento.