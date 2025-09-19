Una mujer y su hija de 9 años murieron tras estrellarse contra un pilar

Una mujer y su hija de 9 años murieron en un trágico choque en la ciudad de Olavarría (Provincia de Buenos Aires). Se trasladaban a bordo de una Renault Clío que colisionó contra un pilar y el único sobreviviente fue un niño de seis años, quien permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El hecho ocurrió el jueves pasado en el Camino de los Peregrinos, cerca del cruce con la Ruta 60.

Según confirmaron fuentes policiales, el vehículo se incrustó de lleno en un pilar del limitador mientras se dirigía hacia el Cementerio Loma de Paz.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Laura Lavalle, de 38 años, y su hija Giovanna Crocci, de 9 años. En tanto, se rescató a un menor de edad que estaba en estado crítico y fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura».