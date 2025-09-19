Una pareja viajaba en taxi con cocaína y fue detenida en Córdoba

Una pareja fue detenida anoche en barrio Crisol Sur de la ciudad de Córdoba, cuando circulaba en un taxi que fue sometido a un control policial.

En el procedimiento, los uniformados hallaron más de 30 gramos de cocaína, una balanza digital y distintos elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

El operativo se realizó con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que intervino tras el hallazgo en el vehículo de alquiler.

Los ocupantes del rodado quedaron a disposición de la justicia, que dispuso el secuestro de la droga y del material encontrado.