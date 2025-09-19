Violencia en Calamuchita: un hombre habría asesinado a su tío tras una pelea

Un violento hecho conmocionó a la localidad de Los Cóndores, en el departamento Calamuchita. En un operativo realizado en horas del mediodía, la Policía de Córdoba detuvo a un hombre de 35 años acusado de haber herido de muerte a su propio tío durante una discusión familiar.

El episodio habría tenido lugar en la noche anterior, cuando una riña entre parientes derivó en una agresión que terminó con un hombre de 65 años gravemente herido. Pese a los intentos por asistirlo, la víctima perdió la vida como consecuencia de las lesiones sufridas.

Tras el procedimiento policial, el sospechoso fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar responsabilidades.