Bomberos, policía y emergencias mostraron coordinación ejemplar en Carlos Paz

Un voraz incendio consumió esta mañana la parrilla Mister Pollo, ubicada en la esquina de Pellegrini y avenida Uruguay de Villa Carlos Paz. Las primeras hipótesis apuntan a que las llamas se habrían iniciado durante tareas de limpieza en la parrilla, donde aparentemente se utilizaban sopletes para remover grasa acumulada.

La magnitud del fuego obligó a un despliegue inmediato de bomberos voluntarios de Villa Carlos Paz, junto al DUAR, la Policía de Córdoba, la empresa de emergencias Vital, inspectores de tránsito y personal de Seguridad Urbana. La coordinación fue clave: mientras los bomberos sofocaban el incendio con precisión, los equipos médicos asistían a los dos empleados que se encontraban en el lugar, y los agentes de tránsito reorganizaban la circulación en una de las zonas más concurridas de la ciudad.

El trabajo conjunto permitió controlar las llamas y evitar que se extendieran hacia una vivienda ubicada detrás del local y otros comercios linderos. Gracias a la rapidez y a la eficacia de las fuerzas, el siniestro quedó contenido dentro del edificio afectado.