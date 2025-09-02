Brutal crimen en Tandil: una joven de 18 años fue asesinada a la salida de un boliche

Un crimen estremeció a la ciudad de Tandil en la madrugada del domingo, cuando Milagros Quenaipe, una joven de 18 años, fue asesinada de una puñalada en el cuello a la salida de un boliche. El ataque ocurrió en la esquina de las calles Uriburu y Rodríguez, donde la víctima se encontraba junto a un grupo de amigos.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que la joven no respondía y pidieron la presencia del SAME. Los médicos confirmaron minutos después su fallecimiento.

Un ataque sorpresivo y sin vínculo previo

De acuerdo con el medio El Eco de Tandil, el atacante utilizó un cuchillo tipo serrucho para herir primero a otro joven, identificado como E.D., con una puñalada en la espalda. Luego, tras un breve intercambio de palabras con Milagros sobre un cantante, le asestó el golpe mortal en el cuello.

Testigos aseguraron que no había relación previa entre el agresor y sus víctimas, lo que mantiene el móvil del crimen bajo investigación.

Resultado de la autopsia

La autopsia realizada en la morgue judicial de Azul determinó que Milagros murió como consecuencia de una herida que seccionó la arteria carótida y parcialmente la tráquea, provocando una hemorragia masiva aguda (shock hipovolémico).

La detención del sospechoso

Las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal captaron al sospechoso huyendo de la escena. Con esas imágenes, la Policía siguió su rastro hasta una vivienda en calle Alem al 1300, a solo 300 metros del lugar del crimen. Allí detuvieron a Wilson Sánchez, de 23 años y oriundo de Misiones, quien residía frente al Hospital de Niños tandilense.

En paralelo, un rastrillaje realizado por el Grupo Táctico Operativo permitió hallar el arma homicida sobre calle Uriburu, frente al edificio de tribunales. El cuchillo fue secuestrado para peritajes.

La causa judicial

La investigación quedó caratulada como homicidio, bajo la órbita de la UFI N° 12 Descentralizada del Departamento Judicial Azul, a cargo del fiscal Damián Borean.