Carlos Paz: detuvieron a un hombre con cocaína y una navaja en el centro

En la madrugada de este martes, personal del Comando de Acción Preventiva de Villa Carlos Paz detuvo a un hombre de 39 años en barrio Centro, tras un alerta del Centro de Monitoreo de Cámaras.

El procedimiento se realizó en la intersección de pasaje San Ignacio y pasaje del Carmen. Durante el palpado preventivo, los policías encontraron entre sus prendas una navaja y 19 envoltorios de nylon con sustancia sospechosa.

En el lugar intervino la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que realizó el test de orientación química Scott. La prueba arrojó resultado positivo para cocaína, con un pesaje total de dos gramos.

Además, se secuestró un teléfono celular y 22 mil pesos en efectivo. Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, el hombre fue trasladado a la Alcaidía local junto con los elementos incautados.