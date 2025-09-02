Carlos Paz en alerta: buscan a un hombre desaparecido de 31 años

Las autoridades de Carlos Paz emitieron un pedido de paradero para dar con Daniel Agüero, de 31 años, quien fue denunciado como desaparecido por un familiar. Según la información oficial, el hombre se encuentra en situación de calle y atraviesa problemas de salud.

Al momento de su desaparición vestía joggers gris oscuro, zapatillas oscuras y un buzo negro con letras verdes que llevan la frase “colorado”. Agüero mide 1,78 metros de estatura, tiene tez trigueña, cabello corto negro, ojos marrones y un tatuaje de una rosa en la mano derecha.

Las autoridades solicitan a la población que ante cualquier información se comuniquen de inmediato al 911 o a la central de comunicaciones al 03541-438215.