Condenaron al conductor que arrastró a un policía en la Circunvalación

La justicia condenó a tres años de prisión condicional a Pablo Medrano, el conductor de una camioneta Ford Ranger que arrastró a un policía en la Avenida Circunvalación para evitar un control de alcoholemia. El episodio se remonta al pasado mes de mayo y también se estableció que no podrá conducir y que deberá indemnizar al cabo Aldo Lencina.

Toda la secuencia fue registrada por otros automovilistas y el caso provocó una fuerte indignación en las redes sociales.

Medrano buscaba eludir el test de alcoholemia y en su alocada carrera, arrastró al uniformado (quien iba agarrado de la ventana de la camioneta) y puso en riesgo su vida. A causa del ataque, Lencina sufrió golpes en la cabeza, las piernas y la espalda.

Por esta situación, el conductor fue hallado culpable del delito de privación ilegítima de la libertad calificada por el uso de violencia y de lesiones leves calificadas al tratarse de un miembro de la fuerza policial.