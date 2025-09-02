Descubrieron que un empleado municipal le vendía drogas a menores

Un empleado municipal fue detenido y se encuentra acusado de vender cocaína a menores en el interior de Córdoba. Se llevó adelante un allanamiento en un domicilio de la calle Belgrano al 1000, en la localidad de Tancacha, donde se secuestraron varias dosis de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento estuvo a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico tras una investigación que se extendió por cuatro meses.

Se logró la aprehensión de un hombre de 41 años que fue imputado por comercialización de estupefacientes agravada, ya que se comprobó que entre sus compradores había menores de edad. Además, se descubrió que el hombre ofrecía la modalidad de «delivery» para entregar la droga en distintos puntos de la localidad.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero ordenó el traslado del detenido y de todo lo incautado a sede judicial.