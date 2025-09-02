Operativo en Villa Cornú
Detuvieron a una pareja con antecedentes y cerraron un punto de venta de drogas
Una pareja fue detenida en barrio Villa Cornú, en el sector norte de Córdoba, durante un procedimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. La investigación se inició a partir de denuncias anónimas al 0800-888-8080 y permitió el cierre de un punto de venta de drogas.
El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda de calle Laques al 9700. Allí fueron aprehendidos un hombre de 34 años y una mujer de 28, ambos con antecedentes por infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes.
En el lugar se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, plantas de cannabis, dinero, una motocicleta y distintos elementos de fraccionamiento.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial y la remisión de todo lo incautado.