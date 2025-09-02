Golpe millonario en Córdoba: Hicieron un boquete y robaron un mayorista

Tres delincuentes hicieron un boquete y robaron millones de pesos de un mayorista en la ciudad de Córdoba. El hecho se produjo este martes 2 de septiembre en horas de la madrugada en la Avenida Juan B. Justo al 3600 de barrio General Bustos y trascendió que tuvieron que abandonar parte del botín en un auto.

Los malvivientes ingresaron un agujero realizado en un pared de chapa, inhibieron el sistema de alarma con tecnología de avanzada y se apoderaron de dinero en efectivo, cheques y otros elementos de valor.

Tras haber dado el golpe, el vehículo Renault Sandero donde se trasladaban los ladrones fue interceptado en un patrullaje preventivo y comenzó una persecución que culminó en la calle Acampis al 1100. Los sospechosos se vieron obligados a abandonar el rodado y dentro del vehículo, se halló una bolsa con más de 30 millones de pesos en efectivo, un inhibidor de alarmas tipo pandora con antenas, un inhibidor de destellos en forma de linterna, una amoladora, una pinza corta pernos, dos barretas y elementos de corte.

La investigación sigue adelante y buscan dar con los autores del hecho delictivo.